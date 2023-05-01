شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل: تقدم مصر 10مراكز بمؤشر الأداء اللوجستى نتيجة لتطور القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطورا كبيرا وفقا لشهادة الهيئات الدولية، حيث تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، حيث كان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، كما أن مصر جاءت بالمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.

وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إن تقدم ترتيب مصر جاء نتيجة للتطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع اللوجستي المصري مدعومًا برؤية الدولة المصرية بالتحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور للتجارة الدولية معتمدًا بشكل رئيسي على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخّها في مختلف القطاعات مثل الموانئ، والطرق، والنقل الجوي.

وأكد السمدوني، أن هذا التقدم جاء بدعم وتمكين من القيادة السياسية بإطلاق استراتيجية وطنية بالمستهدفات الطموحة للنقل والخدمات اللوجستية وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة فى الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية والموانئ المصرية.

كما أطلقت الدولة حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي، لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، لهذا أطلقت الحكومة العديد من المحفزات لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالبلاد.