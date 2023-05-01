شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي بمستهل التعاملات..ونتائج أعمال إيجابية للشركات المقيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية نتيجة عمليات جني الأرباح، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وحققت الشركات المدرجة نتائج أعمال قوية خلال الفترة من يوليو من عام 2022 إلى مارس من عام 2023.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 17608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3131 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 21106 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7335 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل

إلى مستوى 4636 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 4585 سهم، مليون سهم، 255 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 17.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بذات الشركة 18.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان عدد 95 ألف سهم، 315 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 500 ألف سهم، 28 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 500 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.05 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.57%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023، حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 17.7 مليار جنيه مقابل 12.3 مليار جنيه بنسبة نمو 45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليار جنيه مقارنةً مع 762 مليون جنيه بنسبة نمو 86%، وأرجعت الشركة زيادة الأرباح نتيجة خلق أنسب تشكيلة للمنتجات بما يتوائم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، والذي انعكس على التطور الإيجابي والمضطرد لرقم المبيعات فضلًا عن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 174 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 126.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 137%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.1 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر بقيمة 10 ملايين جنيه العام الماضي بنسبة نمو 290%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 186.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 153.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 21.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 31 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح بقيمة 24.4 مليون جنيه العام الماضي بنسبة نمو 26.9%.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 93 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل ربح قدره 83.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 485.1 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 412.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 118%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 72.3 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح بقيمة 68.5 مليون جنيه العام الماضي بنسبة نمو 106%.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، تفويض العضو المنتدب التنفيذي في التفاوض مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، في ضوء اتفاقية التسوية الودية الموقعة والمعتمدة من مجلس الإدارة، وقبول استقالة الدكتورة ميسون نبيل محمد عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ).