بداية التعاملات.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 1-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الإثنين، الموافق 1-5-2023، في مستهل التعاملات اليومية الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.58 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك المشرق، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.