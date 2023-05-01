شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الدين: "اقتصادية قناة السويس" وفرت 100 ألف فرصة عمل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء احتفال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعيد العمال أعرب وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية عن اعتزاز المنطقة بجهود العاملين بها وبمشروعات شركاء نجاحها سواءً من مطوريها الصناعيين أومشغلي الموانئ التابعة، مشيراً إلى أن كل يد عاملة تساهم في تمهيد مناخ الاستثمار في المنطقة، يعزز دورها في ريادة التنمية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف جمال الدين في بيان صادر اليوم، أن المنطقة الاقتصادية نجحت بمختلف مشروعاتها منذ إنشائها حتى الآن في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بنطاق منشآت الهيئة البالغ عددها 300 منشأة ما بين صناعية وخدمية، وتهدف الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

ويتقدم رئيس المنطقة الاقتصادية بخالص التهاني وأسمى آيات الشكر والعرفان للعمال في عيدهم في ربوع الوطن كافة الذين تحقق سواعدهم الفتية التنمية المنشودة.