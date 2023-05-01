شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقى سكرتير منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
وحضر الاجتماع الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية والمدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا NARO لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.
وأشارت السعيد إلى خطوات العمل بالمبادرة المصرية "حياة كريمة" التي تشترك في تنفيذها مجموعة من الوزارات والمؤسسات للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في القرى المصرية بالاعتماد على تنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية والتنموية، لافتة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتعمل على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
ومن جانبه أكد جان بيير مباسي، تطلعه للاستفادة من المبادرة المصرية "حياة كريمة"كمثال رائد يمكن تطبيقه في الدول الأفريقية بما يتناسب مع تطلعات وأهداف أجندة أفريقيا 2063.
كما تم خلال اللقاء مناقشة المستجدات ذات الصلة باستضافة مصر لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الإفريقية - افريستي والذي ستقوم الدولة المصرية باستضافته في عام 2025.
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