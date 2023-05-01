أسعار النفط تسجل 79.62 دولار لبرنت و75.99 دولار للخام الأمريكى

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وقال كلاوديو ديسكالتسي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.
وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"،نشرها سكاى نيوز عربية، أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".
وأضاف: "علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطرا على استقرار الإمدادات والأسعار".
وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40 % على روسيا في وارداتها من الغاز.
وقالت إيني الجمعة إن صافي ربحها في الربع الأول هبط 11 بالمئة على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ولكن مع ذلك تخطت نتائجها التوقعات.
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