شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الوطنى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية يستعرض حوافز المبادرة للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بفاعليات منتدى مؤنث للتنمية وإدارة الأعمال لحياة أفضل للمرأة بالاستثمار والتنمية (حياتها . حياتك)، والمنعقد برعاية وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.

واستعرض السفير هشام بدر خلال مشاركته الحوافز التي تقدمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للمرأة، حيث أكد بدر خلال كلمته؛ إيمان الدولة المصرية بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في المجالات كافة، موضحًا أن جهود تمكيِن المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا أصبحت تمثل ركنًا أساسيًا في كل المجالات، الأمر الذي يتجلى في البرامج التنموية التي تخططها وتنفذها الدولة بكل مؤسساتها وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدكتورة هالة السعيد تولي أهمية خاصة لتمكين المرأة كأحد أهم المحاور التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية في مصر.

وتابع بدر أنه استكمالًا لتلك الجهود، فقد أولت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور المرأة في العمل المناخي فخصصت فئة للمشروعات المتعلقة بتمكين المرأة.

وأشار بدر إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح المبادرة سنوية، لافتًا إلى إطلاق المرحلة الثانية لمشاركة عدد أكبر في كل محافظة، لتستمر المبادرة في تأدية رسالتها من الدفع بالعمل الجماعي في مصر لتقديم وتنفيذ حلول ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ في مصر، موضحًا أنها تعتبر من أكثر الدول عرضة للتأثر بمخاطر تغير المناخ وما تمثله من تهديد للأمن المائي والأمن الغذائي.

وتابع بدر أن المبادرة تستهدف في دورتها الثانية مضاعفة مشاركة السيدات مقارنة بالدورة الأولى، وذلك للخروج بالمزيد من المشروعات المبتكرة التي ستمثل الإمكانات الخلاقة التي يمكن لمصر عرضها أمام العالم أجمع كنماذج رائدة والعمل على تنفيذها.

وأشار بدر إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تمكين المرأة المصرية، وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية، لافتًا إلى توفير البرامج التدريبية للسيدات قي جميع المحافظات منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج القيادات المصرية بالخارج، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

كما تطرق بدر إلى استحداث "جائزة التميّز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، فضلًا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي جاء ليعزز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.

وفي ختام كلمته دعا بدر إلى المشاركة في المبادرة الوطنية وحث الأطراف كافة وخاصة السيدات على إطلاق طاقاتهم الإبداعية والخروج بحلول مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة، وتقدم السفير هشام بدر بالشكر للمجلس القومي للمرأة على دوره في نشر الوعي بأهمية قضية تغير المناخ ودعم المرأة للمشاركة في المبادرة وتعظيم دورها في مواجهة مخاطر تغير المناخ.