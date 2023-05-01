شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس تطلق منصة جديدة كليا للتداول المباشر في السوق (DMA) من خلال «مايكروسوفت أزور» لضمان تجربة تداول أفضل وأسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي هذه المنصة الجديدة والمتطورة في إطار التزام المجموعة المالية هيرميس وشركة مايكروسوفت بتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير الحلول التكنولوجية الابتكارية في قطاع الخدمات المالية بالسوق المصري

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق منصة متطورة لإتاحة التداول المباشر في السوق (DMA) على منصة «أزور» التابعة لشركة «مايكروسوفت» والمتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية عبر إدارة وتطوير وإمكانية الوصول إلى الخدمات التكنولوجية بهدف تعزيز وإتمام العمليات الخاصة بقطاع الوساطة في الأوراق المالية بكل سهولة.

وسوف تتيح هذه المنصة الجديدة كليًا، والتي تقوم بتوفير خدماتها للحوسبة السحابية من دبي وغرب أوروبا، للعملاء إمكانية اقتناص الفرص الواعدة في أسواق الأسهم بسرعة وسهولة وذلك بفضل قدرتها الفائقة على تعزيز عملية تلقي الأوامر. وتتجاوز سرعة هذه المنصة الجديدة النظام السابق الذي تعتمد عليه المجموعة أكثر من 160 مرة، حيث تستهدف تحديث قدرات المجموعة المالية هيرميس على صعيد أنشطة الوساطة فضلًا عن تطوير بنيتها التكنولوجية. ومن المقرر أن يستفيد المستخدمون من المعادلات التطبيقية المتقدمة الخاصة بالتداول، وهي استراتيجية تداول متطورة تضمن إجراء العمليات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستخدمين لتنفيذ الأوامر في أسواق الأسهم الإقليمية بأداء أفضل يتجاوز ما بين 70-80٪ وسرعة استجابة أكبر.

وفي هذا السياق، أعرب محمد سيد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالتعاون من جديد مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق منصة جديدة كليًا تتيح الوصول المباشر للسوق (DMA) من خلال «أزور» الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية. وأضاف فتحي أن هذه الخطوة قد حققت نجاحًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في نمو حجم أوامر التداول بنسبة 45٪، علمًا بأن عدد أوامر التداول التي يتم تنفيذها في الثانية الواحدة ارتفع من 50 أمرًا، لتصل حاليًا إلى 8000 أمراً في الثانية الواحدة.

وجدير بالذكر أن المنصة الجديدة للمجموعة المالية هيرميس للتداول المباشر في السوق (DMA) صممت لتحقيق التكامل بين عمليات المنصة وتطويرها في مختلف مراحلها، وهو ما يسمح للمجموعة بالعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتسعى المجموعة المالية هيرميس إلى تعظيم الاستفادة من المكانة العالمية التي تحظى بها منصة «أزور» في توسيع نطاق المنصة في المستقبل، وجذب مزيد من المستخدمين وتقديم باقة متميزة من الخدمات الجديدة وذلك في ظل المساعي التي تبذلها المجموعة لتطوير الحلول التكنولوجية الابتكارية في سوق الخدمات المالية بمصر.

وأضاف فتحي أن المجموعة المالية هيرميس تؤمن بأن التحول الرقمي لم يعد مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح عنصرًا محوريًا لتطوير نموذج أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات في سوق الخدمات المالية سريع النمو والتطور. وأشار فتحي إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتطلع إلى البناء على ذلك التعاون المثمر مع «مايكروسوفت» ونقل كل تطبيقاتها إلى منصة «أزور»، وهو ما سيساهم في تعظيم الاستفادة من الأفكار الابتكارية التي تتمتع بها «مايكروسوفت» في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس باعتبارها المؤسسة المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تعتمد على البيانات ويعزز قدرتها على صعيد أنشطة الوساطة الرقمية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

يذكر أن منصة «أزور» لخدمات الحوسبة السحابية توفر أكثر من 200 منتج وخدمة سحابية. وتعد «أزور» أكبر بنية سحابية في العالم، حيث توفر أكثر من 60 منطقة للخدمات السحابية في أكثر من 140 دولة وهي السحابة الأكثر موثوقية وشمولية للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها كونها آمنة ومصممة بمسؤولية ومرنة وسريعة الاستجابة وتقدّم الجيل التالي من الخدمات السحابية.

ومن جانبها، أوضحت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، أن إطلاق هذه المنصة الجديدة للمجموعة المالية هيرميس من خلال «أزور» يعتبر خطوة هامة في شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتعكس هذه الخطوة الرؤية المشتركة التي تتبناها كلا المؤسستين والتي تستهدف تعزيز قدرة مطوري برامج الحاسب الآلي عبر تقديم الحلول التكنولوجية التي تساهم في تعزيز الابتكار بشكل متواصل. وأكدت عارف على التزام «مايكروسوفت» بدعم عملية التحول الرقمي والحلول الابتكارية في مصر وذلك عبر المساهمة في تطوير القطاعات الرئيسية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر. وأضافت عارف أن الشركة تسعى إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة المالية هيرميس من أجل تحديث وتطوير خدماتها، وأعربت عن سعادتها بثقة المجموعة المالية هيرميس في قدرات الشركة التكنولوجية وفريق العمل المميز. واختتمت عارف أن هذه الشراكة ستشهد تزويد المجموعة المالية هيرميس بمنصة رقمية متطورة وقابلة للتوسع وسهلة الاستخدام بحيث تساهم في دعم مسيرة المجموعة وتحقيق الاستدامة وجهودها في إدارة المخاطر غير المسبوقة وتوسيع عملياتها التشغيلية.