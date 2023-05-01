شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام.."هيرميس" تستحوذ على 10.1% والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 24.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 14.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%.
وجاء في المركز السادس، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 14.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 12.2 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 11.666 مليار جنيه بنسبة 3.4%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 10.8 مليار جنيه، 9.6 مليار جنيه، بنسبة 3.1%، 2.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.
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