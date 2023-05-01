شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ماتريد معرفته عن منظومة استخدام الغاز كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، توسعت بشكل غير مسبوق، في ضوء الدعم الرئاسي والحكومى الكبير خلال الفترة الماضية، والذى تم ترجمته إلى خطط وبرامج ناجحة، نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين، لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتلك المنظومة وكانت كالتالى:

س: كم يبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى؟

ج. تمت إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في الفترة من يوليه 2022 وحتي نهاية مارس 2023 ، وبذلك يصل إجمالي المحطات الى 688 محطة تم تشغيلها و 221 محطة أخرى جارى الاعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاعمال المنفذة فيها ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطة ، ومن المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة ويشار الى ان وزارة البترول والثروة المعدنية وجهت الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتى غازتك وكارجاس والشركات الاخرى لتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة.

س. ماذا عن عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى؟

ج. تم تحويل حوالى 50 الف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال الفترة يوليه 2022 - مارس 2023 ليصل اجمالى عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط الى حوالي 500 الف سيارة .

س. كم يبلغ عدد مراكز تحويل السيارات للغاز الطبيعى؟

ج. تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الاجمالى إلى نحو 130 مركزاً للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.

س.ماذا عن تنامى اقبال حائزى السيارات على استخدام الغاز الطبيعى؟

ج. طبقاً للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % عن نفس الفترة للعام المالي السابق يعد مؤشراً قوياً على تنامى اقبال حائزى السيارات على استخدام الغاز الطبيعى مما أدى إلى خفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين .