انتهاء مهلة تطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص للأفراد أو المنشآت.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل في بيان أمس أن المهلة التصحيحية للحد الأعلى لعدد الشاحنات التي تنقل البضائع للحساب الخاص للأفراد أو المنشآت قد انتهت، حيث حددت الهيئة الحد الأعلى المسموح به للأفراد بشاحنة واحدة، وللمنشآت 9 شاحنات فقط، وذلك بعد استيفاء متطلب إثبات الحاجة لامتلاك هذه الشاحنات.

وذكرت الهيئة أن تطبيق هذا القرار الذي تجاوزت مهلة العمل به أكثر من 3 سنوات يسري على الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 3,500 كجم.

وأفادت بأن بدء تطبيق العمل بالحد الأعلى المسموح به لعدد شاحنات النقل للحساب الخاص سيسهم في تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، والحد من ظاهرة التستر في نشاط نقل البضائع، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة على جميع الأفراد والمنشآت التي تستخدم الشاحنات في نقل بضائعها لحسابها الخاص ضرورة إصدار بطاقة تشغيل للشاحنات عبر بوابة نقل الالكترونية (naql.sa)، مبينة أنه بإمكان المستفيدين زيارة موقعها الالكتروني www.tga.gov.sa، أو التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 19929.

المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص







انتهاء المهلة 1 مايو 2023



مدة المهلة 3 سنوات



تشمل الأفراد أو المنشآت



تسري على الشاحنات التي يزيد وزنها على 3,500 كجم



الحد المسموح به للأفراد شاحنة واحدة، وللمنشآت 9 شاحنات



إصدار بطاقة تشغيل الشاحنات عبر بوابة (naql.sa)



الأهداف: