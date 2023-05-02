شكرا لقرائتكم خبر أرامكو وصندوق الاستثمارات وباوستيل الصينية تؤسس أول مجمع للألواح الفولاذية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت كل من أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «باوستيل» الصينية للحديد والصلب المحدودة، أمس، اتفاقية إنشاء أول مجمع ضخم متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة بمدينة رأس الخير الصناعية، وذلك بمقر أرامكو السعودية بالظهران.

وأوضح الرئيس التنفيذي بأرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، أن مشروع مجمع تصنيع الألواح الفولاذية يعد أحد مشاريع أرامكو السعودية للاستثمارات الصناعية، والذي يدعم تنويع الاقتصاد وتوليد الوظائف، مشيرا إلى أن المجمع سيخلق 1800 وظيفة، بحيث تكون نسبة السعودة 80%.

كما أن المشروع يكون له أثر كبير في زيادة المحتوى المحلي.

وذكر أن المشروع يحظى بدعم وزارة الاستثمار، مبينا أن التحالف الثلاثي «أرامكو – صندوق الاستثمارات العامة – شركة باوستيل» تجاوز الصعوبات التي أسهمت في تمهيد الطريق لتوقيع الاتفاقية.

وقال، إن طاقة إنتاجية المشروع بعد دخول المرحلة التشغيلية تبلغ نحو 1.3 مليون طن من الألواح الفولاذية.

مضيفا أن المشروع سيغطي السوق المحلي، وكذلك سيتم تصدير الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

مبينا أن مجمع تصنيع الألواح الفولاذية يسهم في مبادرة «الحياد الصفري»، خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، استعدادا لاستخدام الهيدروجين للوصول إلى أقل استخدام من الكربون.

تنويع الاقتصاد

قدم الناصر الشكر والتقدير لوزارة الصناعة و الثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، لدعمهما المشروع.

مؤكدا أن مجمع تصنيع الألواح الفولاذية يعكس قدرة رؤية 2030 على تغيير مجريات الأمور في المجتمع لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين العالميين، مشددا على أن المشروع يمثل مرحلة مهمة للتعاون الاقتصادي بين المملكة والصين، لافتا إلى أن التعاون المشترك تجاوز استيراد النفط إلى تنويع التبادل التجاري بين البلدين، وصولا إلى العلاقات الاستراتيجية.

وذكر أن استثمار أرامكو السعودية في الصين دلالة على نجاح رؤية 2030، معربا عن سروره لاستثمار شركة «باوستيل» في المملكة، مما يساعد في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى البرنامج الوطني للمحتوى المحلي لتحويل الصناعة الوطنية.

تحالف مميز

بدوره، أكد نائب المحافظ لصندوق الاستثمارات العامة يزيد الحمود أن التعاون المشترك مع أرامكو السعودية

وشركة «باوستيل» ستكون له ثمار ناجحة، موضحا أن إعلان التحالف الثلاثي يشكل يوما مميزا لصندوق الاستثمارات العامة.

موضحا أن التحالف الثلاثي يحتفل بتوقيع الاتفاقية للمشروع الأول المشترك لتصنيع الألواح الفولاذية بالمملكة.

وذكر أن مجمع تصنيع الألواح الفولاذية يعد الأول من نوعه بالمملكة ومنطقة الخليج.

مبينا أن المشروع يرتبط بعلاقة مباشرة بأهداف استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، لافتا إلى أن المشروع ينسجم مع استراتيجية تنمية المملكة، إضافة إلى كون المشروع من متطلبات برنامج التحول الوطني لزيادة المحتوي المحلي.

مؤكدا، أن الاستثمار في قطاع المعادن من أهم برامج استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، لافتا إلى وجود مزيد من التنمية في قطاع التعدين.

ولفت إلى أن التحالف الثلاثي لمشروع تصنيع الألواح الفولاذية سيضيف قيمة جديدة، معتبرا، أن المشروع دلالة على عمق التعاون بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، لافتا إلى أن الصندوق عزز علاقاته مع شركة «باوستيل».

نجاح رؤية المملكة

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «باوستيل» شون بأن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الألواح الفولاذية، يؤكد نحاج أهم مبادرتين في «طريق الحرير» و «رؤية 2030»، لافتا إلى إن شركة «باوستيل»، متوقعا أن يكون التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة على أحسن وجه لإنجازه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مجمع تصنيع الألواح الفولاذية إحدى ثمار التعاون الاقتصادي بين الصين والمملكة. مضيفا بأن المشروع يسهم في التنمية الإنسانية، داعيا للتعاون المشترك في مجال التنمية وبشكل أعمق. مضيفا، بأن الأمل بمثابة العجلة المتحركة.

وأعرب تشن وي، عن شكره للجهات المختصة لدعم المشروع، وبالأخص شركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة لجهودهما في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع التنمية الدولية في قطاع الصلب والحديد.

معتبرا، المشروع أهم مشاريع الإنتاج الصناعي، إذ يسد ثغرة في إنتاج الصلب بالمملكة، لافتا إلى مجمع تصنيع الألواح الفولاذية يسهم تخفيض الكربون، خلال استخدام التقنيات الحديثة، مما يصب في مبادرة «الحياد الصفري».

مؤكدا أن المشروع يعزز من التعاون الاقتصادي بين الصين والمملكة.

وتوقع الدخول في فرص استثمار أكثر خلال التعاون المشترك، داعيا إلى استغلال حفل توقيع اتفاقية إنشاء مجمع تصنيع الألواح الفولاذية للتعاون في مجالات أخرى.