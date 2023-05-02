شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء. 30.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 30.75 جنيه للشراء. 30.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء. 30.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء. 30.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 30.85 جنيه للشراء. 30.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.90 جنيه للشراء. 30.95 جنيه للبيع.

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