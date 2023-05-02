سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، الموافق 2-5-2023، في البنوك الحكومية والخاصة.
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وعرض بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وطرح بنك القاهرة، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وفي بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
أما سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.