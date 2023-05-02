شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 21120 جنيها بدون إضافة مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاع ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 2640 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل الآن في الأسواق 21120 جنيها ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم وسائل الادخار في سوق الذهب ويزن 8 جرامات من عيار 21 في السوق.

التذبذب الحالي في أسواق الذهب يأتي بعد الطفرة الغير مبررة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وتزايد الطلب بشكل كبير على شراء السبائك والعملات الذهبية مما أدى إلى تراجع المعروض من السبائك في الأسواق وبالتالي تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

حدثت تدخلات في الأسواق من قبل شعبة الذهب وتصريحات من وزير التموين وسط مطالبات الأسواق بضرورة التدخل لحل ازمة السوق الحالية، وعليه تم اتخاذ عدد من الخطوات للعمل على دعم الأسواق كان أهمها إطلاق مبادرة من قبل شعبة الذهب لخفض أسعار مصنعية المشغولات الذهبية لتقليل الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

وعملت شعبة الذهب على توعية المواطنين أن تزايد الطلب على السبائك في ظل نقص المعروض الحالي تسبب في ارتفاع الأسعار، وناشدوا المواطنين بشراء المشغولات الذهبية والاستفادة منها في الزينة وحفظ القيمة في نفس الوقت حتى ينضبط السوق.

أعلنت شعبة الذهب أيضاً عن تقديم مذكرة لوزارة التموين بمقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة في حدود 10 آلاف دولار أو بكميات محددة في حدود 100 إلى 150 جرام للفرد بدون جمارك، الأمر الذي من شأنه أن يدعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهب الحالية.

ساهمت هذه التحركات والمناشدات في تهدئة أسواق الذهب والحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ولكن استمرار الوضع المالي والاقتصادي الحالي سيبقي الطلب مرتفع على الذهب من قبل المواطنين الذين يرغبون في حماية استثماراتهم من شبح التضخم، خاصة أن التوقعات تشير إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.