شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يعلن تطوير 3700 مكتب على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة في تشكيله الجديد؛ حيث استهل الدكتور شريف فاروق الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصري، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق، والإفادة من الخبرات المتميزة والمتنوعة لأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ما توصل إليه البريد المصري من تطوير فى إطار تنفيذ خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الهيئة نجحت في تحقيق عديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، ومشيرًا إلى أن ما حققته الهيئة من نجاح يعبر عن التزام جميع العاملين بها بتنفيذ خطط التطوير، ومؤكدًا على أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وميكنتها بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة وتحويلها إلى منافذ تقدم العديد من الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي بجميع أنواعها إلى جانب الخدمات المالية والبريدية واللوجستية التي تقدمها الهيئة كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، وساهم في استعادة الهيئة لدورها الإستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة، وأكد كذلك على أن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إجمالي مكاتب البريد المُطَوَّرَة بلغ أكثر من 3700 مكتب بريد من إجمالي 4 آلاف مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، كما تم التوسع فى مكاتب البريد من خلال إنشاء 300 مكتب بريد جديد، ليصل إجمالي عدد المكاتب إلى 4300 مكتب بريد، إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، مؤكدًا حرص الهيئة القومية للبريد على تطوير مكاتب البريد؛ لتلبية متطلبات المواطنين على النحو الذي يتوافق مع توجهات الدولة الساعية إلى تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بشكل لائقٍ ومُيَسَّرٍ، ومشيرًا إلى أن البريد المصري يساهم بقوة في مبادرة حياة كريمة التي تشمل 52 مركزًا فى 20 محافظة يتم خدمتهم من خلال 847 مكتب بريد منتشرة بتلك المحافظات، تم الانتهاء من تطوير 751 مكتب بريد، بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 88% من تلك المكاتب حتى الآن، وموضحًا أنه سيتم الانتهاء بنهاية العام الحالي من تطوير جميع المكاتب التي تقع في نطاق المبادرة.

وفي نهاية الاجتماع أثنى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على الجهود التي يبذلها العاملون من أبناء الهيئة للنهوض بمستوى الهيئة وتقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة ويُسْر.

ويضم مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عضوية كل من من المديرين بالهيئة وهم: نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق، ونائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ضم مجلس إدارة البريد، أعضاء من ذوى الخبرة وهم: نهال كمال حسنين، ورامي أحمد عادل محمد أبو النجا، ومدحت مصطفى المدني، والدكتور خالد سرى محمود حسين صيام، والدكتورة نهى عدلي محمد عبد الرحمن، والمهندس عمر أحمد رياض الغنيمي، والدكتور محمد طارق يوسف، وعمر محمد عبد العزيز خطاب، ونيفين على فائق صبور، وممثل النقابة العامة للبريد.