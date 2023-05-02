شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال إبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين .

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر إبريل 2023 عن مشمول 6061 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 19555حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر إبريل الماضي 628 مليون و 563 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و101 مليون و519 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر إبريل الماضي 1004 شهادة صادر بعدد حاويات 14979 ، بقيمة إجمالية 4 مليار و791 مليون و 81 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 11 مليون و174 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر إبريل 2023 حوالى 2 مليار و730 مليون و83 ألف جنيه .