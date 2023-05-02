شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء في مستهل تعاملات اليوم عقب ارتفاع سعر الذهب محلياً لجميع الأعيرة المتداولة في السوق الأمر الذي ينعكس على أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان.

أسعار السبائك الذهب:سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7585 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15170 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30340 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 60680 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 94357 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 151700 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 303400 جنيه.





أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2655 جنيها.

عيار 18 يسجل 2875 جنيها.

عيار 24 يسجل 3034 جنيهات.

الجنيه الذهب 21280 جنيها.

أونصة الذهب 1980 دولارا.

سعر اونصة الذهب تسجل 1980 دولار.

استمر مسلسل التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على تداولات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر غد، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

وتداولت أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1981.70 دولار للأونصة أعلى بشكل طفيف من سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما قد سجل يوم أمس انخفاض بنسبة 0.5% بعد أن فشل في الحفاظ على المكاسب التي سجلها بداية جلسة الأمسؤ بحسب منصة جولد بيليون لتداول الذهب.

وصدرت بيانات معهد التزويد الصناعي وهو المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، لتأتي قراءة شهر ابريل وتظهر انكماش بقيمة 47.1 ولكنه أفضل من القراءة السابقة بقيمة 46.3، يذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تعني تحقيق نمو في القطاع والقراءة تحت 50 تدل على انكماش القطاع.

بيانات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة أظهرت في طياتها ضغوط تضخمية من حيث ارتفاع أسعار الخامات ولوازم الإنتاج بالإضافة إلى زيادة معدل التوظيف، الأمر الذي من شأنه أن يدعم قرار رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ما أثر بالسلبي على أداء الذهب خلال تداولات الأمس.

التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم وغد، ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول أعلاه إذا سلط البنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، بينما قد يوسع من خسائره إذا أشار البنك إلى استمرار مخاوف التضخم والحاجة إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.