شكرا لقرائتكم خبر عن اورنچ مصر توقع اتفاقية تعاون مع كونتكت لإتاحة خدمات التمويل الاستهلاكي وتوفر عروض تقسيط حصرية لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اورنچ مصر اتفاقية تعاون مع "كونتكت كريدي تك"، ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة كونتكت المالية، لتوفير خدمات ومميزات "كونتكت كريدي تك" لعملاء اورنچ عبر تطبيق "MyOrange" والتي تتيح برامج تقسيط مطولة بدون مقدم أو فوائد مع إمكانية الدفع والسداد عن طريق محفظة "اورنچ كاش".

وشهد توقيع اتفاقية الشراكة المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "اورنچ مصر" والسيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية وذلك بحضور عدد من قيادات الشركتين.

وقام بالتوقيع من جانب اورنچ مصر، السيد نويل شاتو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة والاستاذ أحمد سمير كامل العضو المنتدب عن شركة كونتكت كريدي تك.

وتتيح الشراكة لعملاء اورنچ الاستفادة من خدمات وبرامج التقسيط المقدمة من كونتكت كريدي تك لمدة تصل حتى 60 شهرًا، فضلا عن عروض حصرية للتقسيط بدون فوائد وبلا مقدم على فترة سداد تصل إلى 24 شهرًا.

علاوة على ذلك، وكجزء من الشراكة، سيتم إضافة محفظة "اورنچ كاش" على تطبيق ContactNow بالتعاون مع شركه كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني ليتم استخدامها كطريقة لدفع أقساط "كونتكت" برسوم حصرية وتنافسية.

وبمناسبة التوقيع، أكد السيد نويل شاتو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة بشركة اورنچ مصر أن الاتفاقية الجديدة ترسخ جهود الشركة لضمان تقديم خدمات غير مسبوقة لعملائها الحاليين والجدد والاستفادة من أحدث الخدمات الرقمية والتكنولوجية في السوق المصرية، كما تعزز نشر الخدمات المالية الرقمية في مصر عبر التعاون مع شركات رائدة مثل "كونتكت كريدي تك" التي توفر للعملاء تجربة تسوق متميزة باستخدام أفضل الحلول المالية السهلة والسريعة والجذابة.

وفى هذا السياق أعرب الأستاذ أحمد سمير كامل العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع إحدى أكبر شركات المحمول في مصر بهدف تقديم أفضل الحلول

التمويلية للمستهلك المصري اعتمادا على أحدث تقنيات وآليات التحول الرقمي مما يتيح طرق سداد سهلة ومبسطة وسريعة/لحظية.

وأضاف "تعد الخدمات المقدمة حالياً بداية لتعاون استراتيجى بين الشركتين مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في تقديم برامج تمويلية مبتكرة لتشمل كل ما هو جديد ومختلف لتلبية احتياجات المستهلك المصري حيث يستهدف التعاون جميع المصريين سواء كانوا من عملاء اورنچ أو كونتكت الحاليين أو حتى عملاء جدد، وسيتم إتاحة برامج التقسيط حتى 60 شهرا مع وجود عروض حصرية بين الشركتين مع بداية إطلاق الشراكة."

ومن جانبه صرح السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية، نعتز بالتعاقد مع اورنج كشريك نجاح وقال: "كل شركة على حدى لديها أفضل الخبرات الواسعة في المجال التي تخصص فيه، كونتكت هي الرائدة بين شركات الخدمات المالية غير المصرفية منذ أكثر من 20 عام وهى أول شركة تمويل استهلاكي في مصر و اورنچ من أكبر شركات المحمول في مصر، مع ضم خبرات كل مؤسسة سنتمكن من خلق حلول تمويلية متطورة تمتاز بالسهولة وتكون ذات صلة وموجهة لكل عميل بناء على احتياجاته الخاصة وأضع كل الثقة في فرق العمل من اننا سنقدم خدمة استثنائية لأكبر قاعدة من العملاء وهذا ما تسعى له كونتكت دائماً منذ البداية في تقديم أفضل الحلول التمويلية التي تمكن العملاء من شراء ما يرغبون في اقتناؤه، بالرغم من الظروف الحالية لدينا ايمان قوى بقدرتنا على تسخير قوتنا في هذا المجال لتخطى اى عقبات قد تطرأ علينا في السوق.