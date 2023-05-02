شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 7 مايو.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.117 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 392.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.1 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.2%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 29.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 55.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 91 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 20695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7197 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة