شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 1.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا العقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ونزل قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%.

فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 0.9%، أعقبه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، يليهما قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.117 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 392.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.1 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.2%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 29.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 55.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 91 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 20695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7197 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.