أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-5-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.117 تريليون جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.117 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 392.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.1 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.2%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 29.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 55.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 91 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 20695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7197 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 258 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 110 ألف سهم، 76.7 ألف سهم، 110 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، 270 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ورواد السياحة-رواد عدد 1.9 مليون سهم، 18.9 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ورواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي 205.9 ألف سهم، 20 ألف سهم، 23.3 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.15 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.60%.

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية 118 ألف سهم بسعر 0.36 جنيه بقيمة إجمالية 42.5 ألف جنيه ليرتفع حصة المساهم من 19.99% إلى 20.06%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

مصرف أبو ظبي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، استخدام متحصلات الاكتتاب بقيمة 2 مليار جنيه لاستيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاص بزيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للمصرف في مواجهة المخاطر المحتملة، وزيادة القاعدة الرأسمالية للمصرف لتدعيم نمو واستثمارات المصرف سواء تمويلات أو استثمارات مالية.