شكرا لقرائتكم خبر 30 مايو آخر موعد لإبداء الرأي حول وثيقة تنظيمات لمحتوى الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا، والتي تهدف إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى لتفعيل دور المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للوصول لمحتوى الإنترنت، وخلق أسواق جاذبة للاستثمارات النوعية؛ لتنمية استضافة محتوى الإنترنت محليا.

مشيرة إلى فترة استقبال المرئيات حتى تاريخ 30 مايو 2023.

وأوضحت الهيئة أن أبرز ما شملته الوثيقة التنظيمية، هي: الأحكام والشروط الخاصة بتمرير الحركة لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا، إضافة إلى ما يتعلق بتوفير خدمات الربط الشبكي لمقدمي محتوى الإنترنت، ومقدمي خدمات مراكز البيانات.

وتأتي هذه الوثيقة انطلاقا من سعي الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات والتقنية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات والبنية التحتية وتعزيزها، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدمين لخدمات الإنترنت، وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وحثت الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية، وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت في المملكة، ومقدمي خدمات مراكز البيانات، إضافة إلى مقدمي محتوى الإنترنت المحليين والدوليين، وذلك خلال موقع الهيئة:

https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/40 .

أبرز ما شملته الوثيقة:

