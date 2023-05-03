67 شريكا لمنظومة السياحة السعودية في معرض السفر بدبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن جناح المملكة في النسخة 30 من معرض سوق السفر العربي المقام في دبي، أكبر وفد سعودي على الإطلاق بواقع 67 شريكا لمنظومة السياحة السعودية، بالإضافة لأكثر من 500 باقة وتجربة سياحية مميزة وجاهزة فورا لإتمام عمليات الحجز واستقبال الزوار، كما يقدم الجناح عروضا تفاعلية ورقمية يتعايش من خلالها زوار الجناح مع تاريخ وحاضر وطموحات المملكة، ووجهاتها الفريدة ومعالمها البارزة، والرقصات والنكهات والعمارة والأزياء التي ترسخ العمق والتنوع الثقافي، كما تفاعل الزوار بشكل كبير مع المقهى السعودي والنكهات السعودية المميزة.

وتأتي مشاركة المملكة في معرض سوق السفر العربي، الذي انطلق أمس ويستمر أربعة أيام؛ في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أسهل وأمتع وأكثر سلاسة من أي وقت مضى، خاصة مع دخول شهور الصيف واعتدال الأجواء والإقبال المتزايد على الوجهات المميزة على طول ساحل البحر الأحمر والمرتفعات في جنوب المملكة بطبيعتها الساحرة وأجوائها الباردة، حيث أتاحت المملكة لزوارها أنواعا عديدة من التأشيرات، مثل التأشيرة السياحية التي تتيح أداء العمرة وتأشيرة المرور وتأشيرة الأهل والأصدقاء، بالإضافة لإتاحة التأشيرة الالكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي دون اشتراط مهن محددة، كما أُتيحت التأشيرة عن الوصول لمواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الشنغن.

منصة نسك

وتشارك «نسك» المنصة الوطنية الموحدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة وتشرف عليها للمرة الأولى ضمن الجناح السعودي بمعرض سوق السفر العربي بدبي، وفي معيتها أكثر من 20 شريكا، يمثلون أهم شركات العمرة وتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، كما برز من بين شركاء منظومة السياحة السعودية المشاركون لهذا العام كل من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة الدرعية، وجدة التاريخية «البلد»، وشركة السودة للتطوير، وكروز السعودية، وشركة القدية للاستثمار، وشركة نيوم، وشركة مشروع البحر الأحمر، بالإضافة لعدد من الوجهات السياحية والمشاريع الكبرى، ومنظمي الرحلات والفنادق وشركات السياحة والسفر وخطوط الطيران.

وجهة مثالية

وأكد الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن السعودية اليوم هي المستثمر الأول عالميا في مجال السياحة؛ ووجهة أولى ومثالية لكبار المستثمرين في قطاع السياحة من كل أنحاء العالم، وتمضي قدما في رحلتها الواثقة مع مزيد من التفوق والأرقام القياسية والمنجزات، حيث تجاوزت أعداد الزوار القادمين إلى المملكة لأغراض السياحة والعمرة والأعمال في الربع الأول لهذا العام ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام المنصرم، كما كسرت الأرقام القياسية في حضور الفعاليات العالمية والنوعية المقامة سنويا مثل موسم الرياض وموسم جدة والفورمولا1 والمدل بيست، وغيرها.

وأوضح أن المشاركة تأتي لإلهام الشركاء ودعوتهم ليكونوا جزءا من قصة نجاح السياحة السعودية، حيث نستهدف إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مبينا أن المشاريع الكبرى في المملكة أصبحت واقعا ملموسا، حيث تفتتح المملكة أول فنادق مشروع البحر الأحمر الفاخرة خلال العام الحالي، كما يمكن للسياح مصافحة 300 عام من تاريخ المملكة العريق وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق عبر المباني والشوارع العتيقة في الدرعية التاريخية موطن التاريخ والتراث والثقافة الأصيلة.