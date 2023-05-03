الفضلي يؤكد الحاجة للمياه المتجددة في الزراعة والصناعة

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وقال الفضلي في حفل تدشين برنامج بناء قدرات الكوادر الوطنية للبرنامج الوطني لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتجددة بمقر الوزارة بالرياض، إن المملكة تواصل البناء والاستثمار من خلال الشباب السعودي، مشددا على ضرورة استشعار هذا الواجب والمسؤولية للمضي قدما إلى تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة وفق مستهدفات رؤية 2030.
من جانبه أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، خلال الحفل الذي حضره عدد من وكلاء الوزارة ومسؤولي قطاع المياه بالمنظومة، أن البرنامج الوطني لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتجددة رائد في فكرته وفي منهجيته وشموله لكل منظومة الوزارة، كاشفا أن فريق البرنامج ممثل لكل قطاع في الوزارة، وستكون مخرجاته استثنائية تعود بالفائدة على قطاعات الوزارة كافة، حيث ستسهم في استدامة المصادر لتعضيد مصادر الري لقطاع الزراعة، وفي قطاع البيئة سيسهم في تعزيز الاستخدامات البيئية بصفة عامة، ومبادرات التشجير الوطنية وبصفة خاصة مبادرة السعودية الخضراء.
وأضاف «البرنامج بادر باستقطاب 10 سعوديين حديثي التخرج سيتم تدريبهم على برامج مختلفة في نمذجة وتخطيط المياه وإدارة المشاريع ومهارات أخرى، ليتولى هذا الفريق بعدها إدارة البرنامج والمشاركة في قيادته؛ لتحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة من البرنامج.
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