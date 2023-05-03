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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أعلن أمس تعيين عبدالمجيد الرشودي أمينا عاما للهيئة السعودية للمقاولين ابتداء من 1 مايو 2023، راجيا له التوفيق والسداد في مسيرته مع الهيئة. ويحمل الرشودي خبرة تمتد لأكثر من 21 عاما تنقل من خلالها بالعمل في مجالات عدة في القطاع الحكومي والخاص، حتى شغل في آخرها منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية، كما أنه متخصص في إدارة الأعمال والاستراتيجيات.

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