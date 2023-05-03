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وتأتي تلك الخطوة استمرارا لجهود المواصفات السعودية في تنظيم آلية حجز الموعد وتقليل الزحام، وتوفير الوقت والجهد، من أجل تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل عملية الفحص الفني للمركبات.
وأشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أنها أطلقت منصة الكترونية مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم ملاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب، وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد الكترونيا بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين بإجراء الفحص الفني الدوري إلى حجز موعد من خلال الدخول على: vi.vsafety.sa.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للجهود التي تقدمها المواصفات السعودية في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين.
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