شكرا لقرائتكم خبر الهيئة العامة للنقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي حصول الهيئة على الشهادة نتيجة أتمتة العمليات الرقابية في قطاعات النقل البري والبحري والسككي، وتطبيق الممارسات اللازمة لضمان النزاهة والسرية والعمل في ظروف آمنة، وتقييم كل الأنظمة وإجراءات العمل والقدرات التقنية والبشرية، ونظام الجودة ومنهجية أعمال الرقابة، إضافة إلى الكفاءة الفنية للعاملين، ومؤهلاتهم، وتدريبهم، وخبراتهم.
يذكر أن الهيئة حصلت على الشهادة بعد أن قام مركز الاعتماد الخليجي بالتدقيق الخارجي؛ لضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.