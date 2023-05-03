شكرا لقرائتكم خبر محافظ هيئة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الاتصالات والفضاء والتقنية بين السعودية وتايلاند، وتناول الاجتماع آلية تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات العلاقة، وكيفية تفعيلها بما يعود على الطرفين بالفائدة المرجوة.
ونوه السفير التايلاندي بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة الاتصالات والتقنية، على المستويين المحلي والدولي، ودورها البارز في المنظمات الدولية من خلال إسهاماتها في عدد من المبادرات الساعية إلى تطويرها وتنميتها، مشيدا بالنجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال.
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