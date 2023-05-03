تغييرات جوهرية في 23 % من الوظائف الحالية 

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وأوضح التقرير أن بعض المجالات والوظائف كأخصائي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأخصائي الاستدامة ومحلل ذكاء الأعمال وأمن المعلومات أكثر المجالات سرعة في النمو، متوقعا أن تستأثر مجالات التعليم والزراعة والتجارة الرقمية بالنصيب الأكبر من هذا النمو.
وأشار إلى أن التوجهات الكبرى وخاصة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والامتثال إلى المعايير البيئية والاجتماعية والتعويل على سلاسل الإمداد المحلية، تعد من بين العوامل الرئيسية لنمو الوظائف، فيما ستكون التحديات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع نسب التضخم المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي ونقص الإمدادات أكبر خطر يهددها.
وأفاد التقرير بأن أرباب الأعمال يتوقعون أن تسهم التكنولوجيا ومعظم التقنيات بشكل إيجابي في إيجاد فرص العمل، وبالتوازي تقف التكنولوجيا والرقمنة سببا في تراجع واندثار بعض الوظائف، على غرار وظائف السكرتارية أو شبابيك البنوك، وهي الوظائف التي تشهد أسرع تراجع، حيث اعتمد ذلك وفق التقديرات التي أدلت بها 803 شركات استجوبت في إطار هذا التقرير، حيث يعد أرباب الأعمال العدة لإنشاء 69 مليون وظيفة جديدة، واستبعاد 83 وظيفة مسجلة في قاعدة البيانات، وهو ما يعني انخفاضا مباشرا يقدر بنحو 14 مليون وظيفة، أو 2% من مواطن الشغل الحالية.
كما كشف التقرير عن أن المهام لم تعد مؤتمتة اليوم أكثر مما كانت عليه قبل 3 سنوات، حيث إن ثلث المهام ونسبتها 34% مؤتمتة حاليا، بزيادة 1% فقط مقارنة بـ2020، ومن المتوقع بلغوها نسبة 42% بحلول 2027.
وتوقع التقرير أن يتم اعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو أحد العوامل التمكينية الرئيسية للخوارزميات، من قبل نحو 75% من الشركات التي استجوبت، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل فقدان الوظائف، إذ تتوقع 50% من الشركات أن يخلق الذكاء الاصطناعي نموا في الوظائف، بينما تتوقع 25% من الشركات أن يتسبب في خفض عدد منها.
من جهتها شددت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي أنه يجب على الحكومات والشركات الاستثمار في دعم عملية الانتقال نحو وظائف الغد، من خلال الاستثمار في التعليم وإعادة تأهيل المهارات وهياكل الدعم الاجتماعي، التي من شأنها ضمان بأن تكون وظائف الغد للعنصر البشري.
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن مستقبل الوظائف
الوظائف
- إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة
- استبعاد 83 وظيفة حالية
- انخفاض 14 مليون وظيفة
- تمثل 2% من مواطن الشغل الحالية
كما كشف التقرير عن:
- أتمتة المهام
- 34% مؤتمتة حاليا
- 42% مؤتمتة بحلول 2027
أكثر المجالات سرعة في النمو
- الذكاء الاصطناعي
- التعلم الآلي
- أخصائي الاستدامة
- محلل ذكاء الأعمال
- أمن المعلومات
أبرز المجالات تأثرا
- التعليم
- الزراعة
- التجارة الرقمية
اندثار بعض الوظائف
- السكرتارية
- شبابيك البنوك
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