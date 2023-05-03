شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع استخدام السعوديين للإنترنت لـ93.6% في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ارتفعت نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في 2022، وصلت نسبة استخدام السعوديين للإنترنت إلى 93.6%، وذلك بحسب نشرة نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي تهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر والأفراد في المملكة.

وأوضحت البيانات الواردة في النشرة ارتفاعا في نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت إلى 94.3% بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن 2021، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95%، بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%.

وبلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، وبلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.

وبينت النتائج أن نسبة الأفراد الذين كانوا يستخدمون جهاز الحاسوب عام 2022 بلغت 49.3%، وشكل السعوديون نسبة بلغت 55.1% وغير السعوديين 40.08%، وبلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفا متنقلا في 2022م 97.7%، وكانت المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر شيوعا بين مجالات استخدام الأفراد للإنترنت، حيث بلغت نسبة 92.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وبلغت نسبة استخدام الذكور 92.9% في حين بلغت نسبة استخدام الإناث 92.6%.

ووفقا لنتائج النشرة، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين اشتروا سلعا وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022م، حيث كانت نسبة شراء الذكور 58.8%، بينما كانت نسبة شراء الإناث عبر الإنترنت 60.9%، وكانت الملابس والأحذية والسلع الرياضية هي الأكثر شراء عن طريق الإنترنت بنسبة 77.2% من إجمالي الذين اشتروا.

ومن أبرز أهداف مسح (نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022) إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية في هذا النشاط لاستخدمها في البحوث والدراسات العلمية المهتمة بتطويره في المملكة، فضلا عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.

استخدام تقنية المعلومات والاتصالات 2022







%94.3 نسبة استخدام الأفراد للإنترنت



استخدام الذكور للإنترنت 95 %



استخدام الإناث للإنترنت 93.3 %



استخدام السعوديين للإنترنت 93.6 %



استخدام غير السعوديين للإنترنت 95.2 %



%49.3 نسبة الأفراد الذين يستخدمون جهاز الحاسوب





السعوديون 55.1%



غير السعوديين 40.08%



%92.8 نسبة مشاركة الأفراد في شبكات التواصل





الذكور 92.9%



الإناث 92.6%



59.7 نسبة الأفراد الذين يشترون عن طريق الإنترنت