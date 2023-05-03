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شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات "WE" توفر وحدات متنقلة بموقف كركر بأسوان لخدمة الوافدين من السودان والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالاتWE أن الشركة لا تدخر جهدا في القيام بدورها في تحقيق التواصل بين المواطنين في مصر والسودان في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن توفير وحدات الخدمة المتنقلة بموقف كركر بأسوان يهدف إلى تمكين الوافدين من السودان من الحصول على خدمات الاتصالات بسهولة وبأسعار مخفضة.
ونجحت الشركة حتى الآن في تقديم خدمات الاتصالات للعديد من المواطنين السودانيين، متعهدة بمواصلة جهودها في دعم المواطنين السودانيين والوافدين بكافة السبل المتاحة لإبقائهم على تواصل مستمر مع أهلهم وذويهم.
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