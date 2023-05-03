شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال تعاملات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بحجم تداول بلغ 62.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 142.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.5 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 275.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 70.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 43.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 938.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 80.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 782.7 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو" بحجم تداول 137.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 761.7 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 213.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 737.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 90.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 676.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 13.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 650.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.