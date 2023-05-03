شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالى عن شهر أبريل 2023 تقديراً لجُهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الموظف المثالي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن شهر أبريل 2023، وذلك برعاية وحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، انطلاقاً من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، وحرصاً على مواكبة سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم تكريم المهندسة رشا محمد ماهر، والمهندسة شرين عصام الدين، بإدارة التراخيص بجهاز المدينة كموظفتين مثاليتين عن شهر أبريل 2023، مؤكداً أن الإدارة الحديثة تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.

وأضاف " الغيطى "، أن التكريم للموظف المثالى سيكون شهرياً بشكل دوري ليكون حافزاً للعاملين بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء أهالى المدينة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم، والارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وجعل مدينة القاهرة الجديدة فى مقدمة المدن الجديدة دائماً.