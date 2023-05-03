انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

وبحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، هبط سعر جرام الذهب 10 جنيهات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1753 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2254 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2630 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 23006 جنيهات للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 21040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2016 دولارا في الساعات الأولى من بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بتراجع قدره نحو 0.02% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.