شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الاربعاء في مستهل تعاملات اليوم عقب تحرك سعر الذهب محلياً لجميع الأعيرة المتداولة في السوق الأمر الذي ينعكس على أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان والتي شهدت تحرك ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2630 جنيها.

عيار 18 يسجل 2254 جنيها.

عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.

الجنيه الذهب 21040 جنيها.

أونصة الذهب 2015 دولارا.

أسعار السبائك الذهب: سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7512 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15025 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30050 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 60100 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 93455 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 150250 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 300500 جنيه.

تراجع الدولار يدعم الذهب انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.4%، وذلك بعد أداء متذبذب يوم أمس، حيث سجل المؤشر أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 102.172 قبل أن يعود ويغلق على انخفاض بنسبة 0.2%، وفق جولد بيليون.

وتراجع الدولار جاء بالتزامن مع انخفاض في العائد على السندات الحكومية الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب، فقد انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3.392%.

بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغير في أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى عند 3.9284%.

الذهب يتحرك في علاقة عكسية ضد الدولار وعوائد السندات وذلك منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار، بينما تراجع العائد على السندات يعطي الفرصة للذهب للانتعاش في ظل خروج الأموال من أسواق السندات لصالح الذهب في أوقات عدم الاستقرار.

شهدت أسهم شركات الذهب جلسة إيجابية كبيرة أمس بعد أن وجدت الدعم من انتعاش أسعار الذهب الأمر الذي دفع السلع المالية المتعلقة بالذهب بشكل غير مباشر إلى الارتفاع بالتبعية وعلى رأسهم أسهم شركات التعدين والذهب.