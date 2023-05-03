شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" ترصد قطعتين أثريتين معروضتين للبيع بأحد المزادات فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لملف الأثار المصرية التي يتم بيعها وتداولها بالخارج، نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في رصد أحد المزادات المقامة بصالة Swan fine Arts في مدينة تتسورث بالمملكة المتحدة تقوم بعرض قطعتين أثريتين مصريتين ضمن معروضاتها.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن وزارة السياحة والآثار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في لندن وكافة الجهات المعنية للعمل على الاطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين والتأكد من طريقة خروجها من مصر.

وأكد د. مصطفى وزيري أنه في حال التأكد من خروج القطعتين بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية في مصر وكذا السلطات الإنجليزية للبدء في إتمام عملية استردادهما في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة أن القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء، لافتا إلى أنه ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطع فنية يمكن اقتنائها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها.