شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" ترصد قطعتين أثريتين معروضتين للبيع بأحد المزادات فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد د. مصطفى وزيري أنه في حال التأكد من خروج القطعتين بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية في مصر وكذا السلطات الإنجليزية للبدء في إتمام عملية استردادهما في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة أن القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء، لافتا إلى أنه ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطع فنية يمكن اقتنائها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها.
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