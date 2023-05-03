شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4521 نقطة.