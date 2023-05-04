«وصول» يغطي ذوي الإعاقة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص

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ويستهدف منتج دعم النقل (وصول) المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص؛ والعاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويقدم (وصول) دعما ماليا لمستفيديه يصل إلى 1100 شهريا لمدة 24 شهرا؛ بينما يغطي منتج دعم النقل كل مناطق المملكة: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، عسير، القصيم، حائل، جازان، الحدود الشمالية، نجران، الجوف، والباحة.
ويهدف منتج «وصول» إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
منتج وصول
- يغطي فئة ذوي الإعاقة من الذكور السعوديين العاملين في القطاع الخاص
- يساهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل
- يقدم دعما ماليا لمستفيديه يصل إلى 1100 شهريا لمدة 24 شهرا
- يغطي منتج دعم النقل كل مناطق المملكة
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