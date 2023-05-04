«وصول» يغطي ذوي الإعاقة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل (وصول)، لتشمل فئة ذوي الإعاقة من الذكور السعوديين العاملين في القطاع الخاص؛ والذي يساهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل عن طريق تطبيقات النقل المرخصة؛ وذلك حرصا من الصندوق على إضافة خدمات جديدة على منتجات الدعم؛ لتمكين العمل ودعم الاستقرار الوظيفي وزيادة نسب مشاركه ذوي الإعاقة في سوق العمل وفقا لخطط التنمية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويستهدف منتج دعم النقل (وصول) المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص؛ والعاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقدم (وصول) دعما ماليا لمستفيديه يصل إلى 1100 شهريا لمدة 24 شهرا؛ بينما يغطي منتج دعم النقل كل مناطق المملكة: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، عسير، القصيم، حائل، جازان، الحدود الشمالية، نجران، الجوف، والباحة.

ويهدف منتج «وصول» إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

منتج وصول

