شكرا لقرائتكم خبر %13 زيادة أرباح الدريس في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في الربع الأول 70.5 مليون ريال مقابل 62.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13%، وفق النتائج المالية الأولية للشركة المنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 106.5 ملايين ريال في الربع الأول مقابل 84.2 مليون ريال في الربع المماثل بنمو 26.4%.

وبلغت ربحية السهم في الربع الأول 0.94 ريال مقابل 0.83 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة الإيرادات الأخرى وزيادة أرباح فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة وانخفاض المصاريف التسويقية وبالرغم من انخفاض أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

وأشارت إلى أن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي يعود لانخفاض إيرادات ناقل وانخفاض أرباح غير محققة من أعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف المالية بالرغم من زيادة مبيعات قطاع بترول وزيادة الإيرادات الأخرى وزيادة إيراد فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة وانخفاض المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.