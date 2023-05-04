«سدايا» تدرب ألف امرأة من 28 دولة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي

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وأوضحت سدايا أن البرنامج يستهدف تدريب 1000 امرأة يمثلن 28 دولة، لتدريبهن في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وقد أعلن عن البرنامج خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.
وأفادت بأن البرنامج بمرحلته الأولى، الذي يستمر حتى 30 أغسطس 2023م، يقدم بإشراف 16 مدربا ومدربة من الهيئة عبر مسارين للمتخصصات بالتقنية وغير المتخصصات الراغبات بتطوير مهاراتهن في هذه المجالات، حيث يقدم البرنامج جلسات تدريبية مجانية مصممة لتغذية المشاركات بالمهارات والخبرة اللازمة لأدوار مثل: مهندس السحابة، ومهندس البيانات، ومهندس تعلم الآلة أو الأعمال السحابية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المرأة في العالم من ممارسة وظائف جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وذلك في الأسواق الناشئة من خلال تدريب أكثر من 25 ألف امرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ ليتيح وصول السيدات إليه ومن هن في مجالات التقنية والعلوم، والمهتمات بممارسة المهن في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بحيث يكن أكثر استعدادا لمتابعة فرص العمل المتزايدة في هذا المجال.
ويسعى برنامج Elevate إلى سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، خاصة في الأسواق الناشئة.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار عمل «سدايا»على قيادة مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال رفع الوعي وتأهيل الكوادر في البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية تقدمها أكاديمية سدايا؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
برنامج Elevate (المرحلة الأولى)
- يستهدف تدريب 1000 امرأة يمثلن 28 دولة
- التدريب في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي
- يستمر حتى 30 أغسطس 2023
- يقدم بإشراف 16 مدربا ومدربة
يتضمن مسارين:
- المتخصصات بالتقنية
- غير المتخصصات الراغبات بتطوير مهاراتهن
البرامج:
- مهندس السحابة
- مهندس البيانات
- مهندس تعلم الآلة
- الأعمال السحابية
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