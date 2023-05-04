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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، يشارك في الاجتماعات نصف السنوية لمنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو2023، في جنيف.

وتأتي مشاركة المكتب برئاسة مدير عام المكتب فيصل المهيدب، ضمن الاجتماعات الفنية للجان مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم والتدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، بصفته سلطة التحقيق لدول مجلس التعاون وأحد الأجهزة الرائدة في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وتضمنت الاجتماعات أربع لجان عمل فنية متخصصة تتناول الموضوعات الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاقيات ذات العلاقة وكيفية تطبيقها.

وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية أن مشاركة المكتب سمحت له بالاطلاع على التجارب العالمية الحديثة في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والاستفادة من الأساليب والتقنيات التي استخدمتها سلطات التحقيق الأخرى في تناول الجوانب الفنية والقانونية واللوجستية لاستيفاء متطلبات التحقيقات والشكاوى وتطبيق الرسوم بشكل فعال.