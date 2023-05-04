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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة «إصدار رخصة إعلامية» عبر منصة الأعمال، التي يندرج تحتها 9 أنشطة تشمل: العلاقات العامة والاتصال، الدراسات والاستشارات الإعلامية، الخدمات الصحفية، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة، استيراد وبيع البرمجيات بالجملة والتجزئة، التصوير الفوتوغرافي، النسخ والتصوير، أنشطة الخطاطين والرسامين.

وأوضح المركز أن المنصة والفروع المكانية توفر خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي المركز لأن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، وذلك من خلال أن تكون الخدمات ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها من خلال منصة الكترونية موحدة وشاملة.

ويقدم المركز من خلال 16 فرعا منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، أبرزها خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات والشركات، إصدار وتعديل تراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية والزكاة.

خدمة إصدار رخصة إعلامية عبر منصة الأعمال

يندرج منها 9 أنشطة:

