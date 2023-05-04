المؤسسة الدولية

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وافتتح المائدة المستديرة نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، جمشيد خوجاييفب، بحضور معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن آسيا الوسطى منطقة ذات إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية، لكنها لا تزال واحدة من أقل المناطق تكاملا في العالم مع مستويات منخفضة للتجارة البينية والاستثمار.
وأشار إلى التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم التنمية الاقتصادية لمنطقة آسيا الوسطى وأذربيجان، والعمل مع حكومات المنطقة لتحديد مجالات الأولوية للاستثمار وتوفير التمويل للمشاريع الرئيسة.
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