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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - تنظم ندوة عن بعد حول تقرير توقعات البنية التحتية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2023، بمبادرة مشتركة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من الشركات في بلدان أعضاء منظمة التعاون، لإنتاج التقرير الشامل الذي يغطي الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لتمويل البنية التحتية وتطويرها في الدول الأعضاء. وسيتم إطلاق التقرير رسميا خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمدينة خلال الفترة من 10 مايو إلى 13 مايو 2023م. وتستعرض الندوة النتائج الرئيسة للتقرير من قبل الخبراء والممارسين الذين سيشاركون أفكارهم وأفضل الممارسات حول كيفية التغلب على التحديات، وستتيح الندوة فرصة للتواصل مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي وخارجها.

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