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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جدة ممثلة بمجلس التطويرالعمراني، نظمت ورشة عمل لحصر تحديات إصدارات الرخص الإنشائية للمباني التجارية وتطوير إجراءاتها والتحديات التي تواجه المكاتب الهندسية في استخراجها. وتناولت الورشة التي استهدفت أًصحاب الأعمال ومكاتب الاستشارات الهندسية والفنية، إجراءات ومتطلبات إصدار الرخص الإنشائية للمباني التجارية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات وتطوير الإجراءات.

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