142.8 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري خلال أبريل

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وأوضحت الهيئة في تقرير أمس أن حملات رقابية ميدانية خلال أبريل نتج عنها 142.8 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 141 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و359 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1,041 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 197 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطة قطار الحرمين.
ورصدت خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 25 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 6,192 مخالفة، بينما سجلت الفرق 7 مخالفات في أنشطة النقل البحري، فيما بلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر 88%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 96%، و100% لأنشطة النقل السككي.
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال أبريل، حيث بلغت 16 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 5 آلاف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 3.8 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2.5 ألف مخالفة.
عملية فحص لأنشطة النقل البري في أبريل
- 1,041 زيارة
- 142,868 عملية فحص
منها:
- 141,468 عملية فحص لمركبات النقل
- 359 عملية فحص للمركبات الأجنبية
المخالفات
- 25,404 مخالفات محررة
- 6,192 مخالفة رصد آلي
- نسبة الالتزام والامتثال العام 88%
أعلى المناطق مخالفات
- مكة 16,294 مخالفة
- الرياض 5,264 مخالفة
- الشرقية 3,846 مخالفة
- المدينة المنورة 2,564 مخالفة
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