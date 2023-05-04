142.8 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري خلال أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، أكثر من 143 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال أبريل 2023.

وأوضحت الهيئة في تقرير أمس أن حملات رقابية ميدانية خلال أبريل نتج عنها 142.8 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 141 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و359 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1,041 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 197 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطة قطار الحرمين.

ورصدت خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 25 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 6,192 مخالفة، بينما سجلت الفرق 7 مخالفات في أنشطة النقل البحري، فيما بلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر 88%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 96%، و100% لأنشطة النقل السككي.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال أبريل، حيث بلغت 16 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 5 آلاف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 3.8 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2.5 ألف مخالفة.

عملية فحص لأنشطة النقل البري في أبريل







1,041 زيارة



142,868 عملية فحص



منها:





141,468 عملية فحص لمركبات النقل



359 عملية فحص للمركبات الأجنبية



المخالفات





25,404 مخالفات محررة



6,192 مخالفة رصد آلي



نسبة الالتزام والامتثال العام 88%



أعلى المناطق مخالفات