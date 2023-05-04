شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: شعبة الخضروات تتوقع استقرار الأسعار فى الأسواق بعد تحرك السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 4-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها شعبة الخضروات تتوقع استقرار الأسعار فى الأسواق بعد تحرك السولار، و جمعية رجال الأعمال المصريين: طرح القضايا السياسية بالحوار الوطني بداية «مبشرة».

شعبة الخضروات تتوقع استقرار الأسعار فى الأسواق بعد تحرك السولار

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية، أن تحريك أسعار السولار في مصر بقيمة جنيه واحد للتر لن يكون ذات تأثير كبير على تكلفة نقل الخضروات في الأسواق، خاصة أن المعروض المتاح من الحاصلات الزراعية المختلفة يجعل من اسعارها في متناول الجميع.

جمعية رجال الأعمال المصريين: طرح القضايا السياسية بالحوار الوطني بداية «مبشرة»

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طرح القضايا السياسية والمجتمعية المتعلقة بالحريات في الحوار الوطني تعد بداية «مبشرة» للغاية تعكس حرص الدولة المصرية لعرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرض إلي كافة التحديات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتهيئة مناخ الأعمال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

رانيا المشاط تبحث تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة مع رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى

في ختام مشاركتها في "قمة النمو 2023" بالمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وقيادات المنتدى، لمناقشة تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة، من خلال الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية، كما التقت الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة "جيل بلا حدود Generation Unlimited".

"تنظيم الاتصالات" يرفع كفاءة التغطية بالمنافذ الحدودية مع السودان بـ70 مليون جنيه

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتمويل إنشاء وتشغيل محطات تليفون محمول لرفع كفاءة التغطية بخدمات الاتصالات بالمنافذ الحدودية مع دولة السودان والطرق المؤدية إليها وخاصة بمنطقتي منفذ قسطل ومنفذ أرقين، وذلك عن طريق إنشاء 13 محطة تغطية للتليفون محمول بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه ممولة من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز.

السياحة والآثار تختتم مشاركتها فى فعاليات الملتقى العربى للسياحة والسفر 2023 (ATM)

اختتمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مشاركتها في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو الجاري.

رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات بالمدينة

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات بالمدينة، وذلك فى إطار خٌطة الجهاز والعمل بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات بالمدينة.

من ضمنها مصر.."أوابك": مشاريع تكرير رائدة لإنتاج مشتقات متوافقة مع أحدث المعايير الدولية

تواجه صناعة النفط والغاز في العالم تحديات متنامية بدأت مع مطلع القرن الحادي والعشرين وازدادت حدتها بعد التوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ التي تطالب بالتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2050.