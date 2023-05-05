شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الغرفة الأمريكية يناقش العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد غرفة التجارة الأمريكية يوم الاثنين المقبل 8 مايو وعلى مدار 3 أيام ،مؤتمر الأعمال الصيني وهو المنتدى الرئيسي لتبادل الأفكار حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية والسياسية والتنظيمية التي تؤثر على الأعمال الأمريكية في الصين.

وذكرت الغرفة على موقعها الرسمى أن الحدث السنوي الذي سيعقد فى واشنطن سيجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وخبراء السياسة لمناقشة القضايا الحاسمة في العلاقة وتشكيل أجندة السياسة الثنائية، بما في ذلك:

كيفية معالجة ممارسات الصين التجارية غير العادلة ، وكيفية حماية الأمن القومي الأمريكي والقيم مع الاستمرار في التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المجالات التي تعود بالفائدة على الشركات الأمريكية والعمال والمزارعين

وسيفتتح المؤتمر السنوي الثالث عشر هذا العام بحفل استقبال ترحيبي مساء يوم 8 مايو، تليها جلسات مناقشة موضوعية على مدار يومين في 9 و 10 مايو تغطي مجموعة كاملة من القضايا التي تؤثر على العلاقات الثنائية ، بما في ذلك:السياسة الداخلية لجمهورية الصين الشعبية ؛وحالة الاقتصاد الصيني بعد "صفر كوفيد".

علاوة على الفرص التجارية والتحديات التنظيمية للأعمال التجارية الأمريكية في الصين ؛الفصل ، ومرونة سلسلة التوريد والسياسة الصناعية ؛المنافسة التكنولوجية ومسائل السياسة ذات الصلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الحيوي والكم وأشباه الموصلات ؛إمكانات وأوجه القصور في تعاون الحلفاء تجاه الصين ؛علاوة على السمعة والمخاطر الأخرى لممارسة الأعمال التجارية في الصين.

في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة ، والدعوات المتزايدة لفك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين ، والتحدي السياسي في كلا البلدين .

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