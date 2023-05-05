- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن للفائزين بالحج السياحي.. تعرف على المستندات المطلوبة والخطوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قبل أيام تم الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ - 2023 م، والتي تم إجراؤها بمقر وزارة السياحة والآثار في العباسية و من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.
وبدأت عملية تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات والتي ستستمر حتى 11 مايو الجاري، وتقدم الأوراق والمستندات للجنة الاستقبال بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية فور الانتهاء من إجراء القرعة مباشرة بخطاب معتمد من الوزارة، وفي حالة عدم استيفائها للشروط يتم استبعادها وإعادتها لاستيفاء البيانات المطلوبة، وهي على النحو التالي:
- طباعة كشوف الحجاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج من أصل+ 8 صور معتمدة ومختومة من الوزارة وشركة السياحة مرفق بها صور بطاقات الرقم القومي سارية الصلاحية، ومستندات صلة القرابة بالنسبة للمحارم والمرافقين والمرتبة بنفس مسلسل الكشف.
- أصل جواز سفر مميكن لكل حاج لا تقل مدة صلاحيته عن عام بدء من تاريخ 30 أبريل 2023.
- البصة العشرية للحاج (فيش حج مميكن).
- بيانات الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.
- توضع جوازات السفر المميكنة الخاص بالفائزين بفرصة الحج داخل حقيبة مدون عليها اسم الشركة وعدد الجوازات بداخلها + صورة من شهادة التحصين تشمل اكتمال التحصين في الجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد-19 المعتمدة دوليا على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر.
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
- عدد 3 صور شخصية حديثة.
- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة جهة عملهم.
- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيمه ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي، مع مراعاة إرفاق البطاقة الصحية بالغلاف الخلفي لجواز السفر كشرط للحصول على التأشيرة طبقًا لتعليمات السلطات السعودية في هذا الشأن.
- تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها مرتب ومرقم بنفس رقم سداد الحاج على البوابة موضح حالته الصحية تفصيلا وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج على أن توضح التقارير الطبية داخل مظروف.
- يتم تسليم بطاقات تحقيق شخصية الحجاج (كارت التعارف) واسم المعصم الخاص بهم بعد 20 يوم عمل كامل من تاريخ تسليم آخر بيان بأسماء الحجاج الواردة من الشركة للإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بعد الاستبعاد والإضافة والاستبدال مع التأكيد على ضرورة الالتزام بارتدائها وذلك باعتبارها وسيلة التعرف على الحاج.
- تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعد استلام جوازات السفر الخاصة بهم بعدم استخراج جواز آخر إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للشئون الإدارية، وحال مخالفة ذلك تعتبر التأشيرة لاغية دون أدنى مسئولية على الوزارة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز